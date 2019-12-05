У Києві відкрився перший в Україні квест-музей "Сила підпису". Через інтерактиви та загадки відвідувачі дізнаються про найцікавіші випадки, коли автографи під документом змінювали світову історію. Проєкт об'єднує гру та історичну подорож зі справжніми артефактами. Про незвичний "живий" музей розкаже Ольга Клюєва.

Еволюція підписів від перших відбитків пальців до сучасного електронного. Розчерки пера, які рятували життя, змінювали хід історії, а часом знищували мільйони людей. Підписам під наказами, які спричинили Голодомор, присвячена частина експозиції.

"На цій стіні постанови за підписами радянських диячив, Молотова. Це постанови привели до смертей міліонів", - говорить Олександра Кулініч, проєктний менеджер.

Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підпис під ключовими документами в історії світу та України. Тут можна розглядати оригінали гетьманських указів та універсалу Центральної Ради, яким була проголошена незалежність України.

"Люди недостатньо уваги придиляють пидпису, вони бояться його не розумиють. І саме тут через інтерктивні елементи, через гру і цікаві експонати хочемо показати, підпис це дуже визначальний крок - кожен підпис під документами історії він перегортав нову сторінку. Ми хочемо щоб люди перебуваючи тут бачивши як підписи впливають на хід історії зрозуміли що їх підпис теж вартий багато чого", - говорить Назар Чернявський, співорганізатор виставки.

Також у музеї є оригінали підписів Мерлін Монро під банківським кредитом та справжні рукописи листування Альберта Енштейна. Відвідувачі можуть побачити найдорожчий в історії автограф за 10 мільйонів доларів - і пригадати, що й відсутність підпису може змінити хід історії, як це сталося в Україні.

"Коли шість років тому була не піписана угода з ЄС, підпис не був поставлений і які наслідки це спричинило".

Учасники квесту навчаться відрізняти справжні та фейкові артефакти і пройдуть цікаву історичну гру. У точно скопійованій локації можуть відчути себе очевидцями підписання Біловезької угоди домовленості про розпад Радянського Союзу. Оригінал якої досі не можуть знайти.

"Це дуже круто, саме такі музеї і можуть заохочувати молодь до історії. Коли вже квест якійсь задачкі - це може відкластися в тебе в пам'яті. Є азарт, хочеться закінчити квест", - говорить Ірина, відвідувачка квест-музею.

Програма історичних квестів у музеї розроблена для різних вікових категорій. І в захваті від неї не лише любителі історії.