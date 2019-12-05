Во время переговоров в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский должен договориться об ускорении мирного процесса и заключения нового договора между Украиной и Российской Федерацией о поставках и транзите природного газа. Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента народный депутат Сергей Левочкин в четверг, 5 декабря.

"Все разговоры о "красных линиях", о капитуляции - это политические спекуляции. Единственная капитуляция - если на встрече в рамках "нормандского формата" президент не договорится о двух вещах: ускорении мирного процесса и новом договоре между Украиной и Российской Федерацией о поставках и транзите природного газа через нашу территорию", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Он добавил, что потеря Украиной статуса транспортера российских углеводородов в Европу сделает невозможным снижение стоимости коммунальных тарифов для населения.

"Если мы потеряем стратегическое значение нашей ГТС, мы потеряем возможность уменьшить платежку для каждого человека. Это будет настоящая капитуляция. Все остальное - это политические спекуляции и попытки помешать президенту Зеленскому выполнить его предвыборное обещание - установление мира в Украине", - резюмировал народный депутат.

Напомним, встреча лидеров государств в "нормандском формате" запланирована на 9 декабря 2019. Как ранее заявлял Сергей Левочкин, переговоры президентов Украины, Франции, России и Германии, которую планируют провести в Париже, - шаг к миру в Украине.