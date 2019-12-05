Екс-начальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину взяли під арешт із можливістю застави у 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє видання "Ліга.Нет". Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, правоохоронця підозрюють в отриманні ста п'ятдесяти тисяч доларів хабара. Ігоря Щербину називають соратником екс-голови ДБР Романа Труби, який працював у прокуратурі під його керівництвом.