В Кривом Роге трагически погибла женщина [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в Центрально-Городском районе Кривого Рога на улице Кривбассовской разбилась женщина. Она выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.
Отмечается, что пострадавшая выпала из 4 этажа и скончалась на месте.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина выбросил из окна собаку, а также мать жестоко покончила с собой и детьми.
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