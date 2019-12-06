В пятницу, 6 декабря, в Центрально-Городском районе Кривого Рога на улице Кривбассовской разбилась женщина. Она выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.

Отмечается, что пострадавшая выпала из 4 этажа и скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина выбросил из окна собаку, а также мать жестоко покончила с собой и детьми.