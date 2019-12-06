Починаємо, на жаль, із трагічної новини. Зросла кількість загиблих у страшній пожежі в Одесі. Їх уже четверо. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. І сказати що ця цифра остаточна поки не можна рятувальні роботи іще тривають. Адже досі невідома доля більше десяти людей. Життя іще 18 зараз у руках медиків.

Правоохоронці вже оприлюднили перші версії, чому виникла пожежа у коледжі. І найголовніше, чому постраждалі опинилися фактично сам-на-сам із вогнем? Чи могло жертв бути менше - Андрій Анастасов розбирався, хто має відповідати за таке вбивче недбальство.

Ранок середи, центр Одеси. Палає шестиповерхова пам'ятка архітектури. Вогонь охопив площу в чотири тисячі квадратних метрів. Майже половину будівлі займає державний коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Саме тут на третьому поверсі й розпочалася пожежа. Полум'я стрімко нищило дерев'яні перекриття - більше як двісті студентів і викладачів - опинилися в пастці.

"Не было никакой тревоги, не было сигналов и они там даже не знали, что был пожар, они начали спускаться - и не могли, и уже остались там", - говорить Олександра Круковер, студентка коледжу.

Декого з пожежі виводили рятувальники, дехто проривався крізь вогонь сам, а хтось у паніці - вистрибував із вікон.

"Сигнализация не сработала, преподаватели не оповестили детей, дети до последнего сидели, пока уже запах гари не почувствовали звонили родителям, кричали: "мама, я тебя люблю", - говорить Олена Коншина, родичка студентки коледжу.

Постраждали тридцять дві людини: у них опіки, переломи, отруєння продуктами горіння. Більшість й досі у лікарні, двоє працівників ДСНС у важкому стані. Майже відразу стало відомо і про першу жертву: це сімнадцятирічна студентка коледжу Ксенія Бабенко.

"Девушка, которая выпрыгнула из окна, поступила в крайне тяжелом состоянии. В агональном состоянии, несмотря на проведение реанимационных мероприятий - она скончалась у нас в больнице", - говорить Євген Григор'єв, директор міської клінічної лікарні №1 Одеської міськради.

Більше як десять людей наразі вважають зниклими без вісти. Це персонал і студенти закладу, а також працівники сусідніх установ: Інститутів морської біології та археології. Христина Коломієць шукає свого брата Кирила Трофімчука. Під час пожежі шістнадцятирічний хлопець зателефонував матері, сказав, що задихається та… попрощався.

"Я не могу сейчас подбирать слов. Он есть, он жив, я в это верю", - говорить Христина Коломієць, сестра студента коледжу.

Рятувальники розбирають завали: роботи тривають і вдень, і вночі. Напередодні знайшли тіло другої загиблої. Це викладачка коледжу Ганна Бортюк. А сьогодні знайшли ще тіла двох. Їхні особи встановлюють.

Поліція вже назвала ймовірні причини пожежі: умисний підпал чи несправність електропроводки. Відомо, що першою вогонь побачила одна з працівниць вишу у своєму кабінеті.

"В її розетці було включено через дріт багато іншої техніки, як вона повідомила, комп'ютер і принтер. І саме десь з цієї стелі вона побачила задимлення, а потів вже займання", - говорить Олег Бех, начальник ГУНП у Одеській області.

Одеський громадській діяч Артем Булгару випускник саме цього коледжу. Він розповідає: навчальні приміщення були вкрай небезпечні. Дерев'яні балки-перекриття, неробоча сигналізація, відсутність плану евакуації все це і призвело до таких наслідків.

"Очень узкие коридоры, на стенах - вагонка, на полу - линолеум. Это все очень быстро возгораемые материалы, которые выделяют при горении опасный для здоровья и жизни газ не было огнетушителей, пожарный гидрант - сам рукав - отсутствовал отдельное внимание хочу отвести пожарному выходу. То есть он как бы есть, но по факту его нет: он постоянно был закрыт", - говорить Артем Булгару, громадський діяч.

Коледж підпорядкований Міністерству освіти. Не на камеру працівники розповідають: кілька років просили відомство профінансувати ремонтні роботи, але їм відмовляли. У Міносвіти знизують плечима: немає коштів.

"Бюджетні асигнування на капітальні видатки, на жаль, настілки малі в національних масштабах, що досить важко дійти в даному випадку до абсолютно кожної точки, яка потребує - безумовно потребує - серйозних вкладень", - говорить Олег Шаров, гендиректор директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Одне з головних питань: в якому стані у коледжі перебувала система протипожежної безпеки? Але відповіді немає.

Виявляться, служба з надзвичайних ситуацій востаннє перевіряла заклад ще у дві тисячі чотирнадцятому році. Тоді виявили недоліки, але чи усунули - ніхто не проконтролював. Чому так? Начальник управління посилається на мораторій щодо перевірок і надзвичайне навантаження інспекторів.

"Дуже багато пожеж, резонансних пожеж після яких потім робляться висновки і дається доручення перевірки тих або інших об'єктів. Кількість людей не дозволяє на сьогоднішній день перевіряти ці всі об'єкти", - говорить Віктор Федорчак, начальник ГУ ДСНС у Одеській області.

Тобто не перевіряють об'єкти, тому що трапляються резонансні пожежі, а вони трапляються - тому що немає перевірок. Коло замкнулося. За останні два роки це вже Четверта масштабна пожежа в Одесі. Раніше сталися трагедії в дитячому таборі "Вікторія", в психіатричній лікарні і в готелі "Токіо-стар". Христина Коломієць, яка продовжує шукати свого брата, благає посадовців Розірвати це коло.

"Пожалуйста, хватайтесь: гибнут дети просто гибнут из-за того, что кто-то проплачивает деньги за эту пожарную безопасность! А все прекрасно знают, как это делается", - говорить Христина Коломієць, сестра студента коледжу.

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів протягом місяця перевірити стан пожежної безпеки в дитячих садках, школах та інших державних закладах. А уряд створив комісію з розслідування причин одеської трагедії. Про результати вона має доповісти до двадцятого грудня.