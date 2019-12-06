Пожар в Одессе: спасатели нашли кошку Соню живой (фото) [ Редактировать ]
Во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины. Об этом рассказала в Facebook одесситка Алена Балаба.
"При пожаре в Одессе на Пушкинской выжила трехцветная кошка Соня, которая была "приписана" в Институт биологии Черного моря НАНУ: она спряталась в коридоре Института на пятом этаже - с той стороны, которая выходит на саму Пушкинскую и меньше всего пострадал от пожара. Сегодня биологам Соню снесли спасатели и Руслана Мигас забрала ее домой", - говорится в сообщении.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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