Во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины. Об этом рассказала в Facebook одесситка Алена Балаба.

"При пожаре в Одессе на Пушкинской выжила трехцветная кошка Соня, которая была "приписана" в Институт биологии Черного моря НАНУ: она спряталась в коридоре Института на пятом этаже - с той стороны, которая выходит на саму Пушкинскую и меньше всего пострадал от пожара. Сегодня биологам Соню снесли спасатели и Руслана Мигас забрала ее домой", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.