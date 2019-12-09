Вечір професійного боксу в столиці. Напередодні на ринг вийшли молоді боксери, щоб випробувати свої сили та вдосконалити професійні навички. Для багатьох боксерів рейтинговий бій - один із важливих кроків до омріяного титулу чемпіона світу. Катерина Сривкова бачила звитяжців.

Йому 22. Він сильний, упевнений і цілеспрямований. Олександр Шитий у боксі вже понад 10 років, і близько року тому вирішив перейти з любителів у професіонали. Хлопець ділиться: тренуватися заради цього потрібно щодня.

"7 разів на тиждень. Мінімум. Перше своє тренування я запам'ятав раз і назавжди. Дуже сильно получив по голові, можна сказати. Але я зрозумів, що треба тренуватись, щоб не пропускати удари. Воно того варте. Це важко. Але, я думаю, якщо в тебе є ціль, мета, ти до неї прийдеш будь-яким способом", - говорить Олександр Шитий, учасник змагань, спортсмен клубу М13 Ukrainе.

Майстер спорту з боксу в 21 рік - це про Олександра Пилипчука. Він теж у спорті з ранніх років і теж нещодавно вирішив будувати професійну кар'єру боксера. Секрет Олександра - це сильний характер та врівноважений розум.

"Думаю о бое. Где какая ошибка у соперника, как правильно подобраться к сопернику, как ударить, чтоб бой быстрее закончился. Надо увидеть момент, когда соперник открывается, и попасть в эту щель. У меня агрессивный, я люблю идти вперёд, только вперёд, и драться", - говорить Олександр Пилипчук, учасник змагань, спортсмен клубу М13 Ukraine.

Обидва хлопці мріють про титул абсолютного чемпіона світу. І в них є непогані шанси - так вважає головний тренер клубу "М13 Україна" Володимир Шевченко. За свої майже 36 років тренерського досвіду він виховав 12 чемпіонів світу. Наголошує: такі звичайні рейтингові бої дозволяють бійцям здобути безцінний досвід.

"Самое главное для профессионала - это характер, неуступчивость, агрессия, ну и огромное желание. Только желание внутри - добиваться своей цели. А где боксер растет? Боксер растет только в боях. С каждым боем становится умнее, хитрее, злее, или наоборот некоторых нужно тормозить. И только в боях можно чего-то добиться". - говорить Володимир Шевченко, заслужений тренер України, головний тренер клубу М13 Ukraine.

Під час бою тренери роблять усе можливе, щоб привести своїх вихованців до перемоги.

"Правильно делать выводы и правильно подсказывать. Это очень важно. Боксер все слышит во время боя, он слышит, что говорит оппонент и что говорит тренер. Нужно верить в него. Взаимная работа однозначно в ринге и вне ринга должна быть", - говорить Володимир Баталов, тренер з фізичної підготовки клубу М13 Ukraine.

Напередодні обидва герої нашого сюжету здобули перемогу. І стали на крок ближче до омріяної мети.

"Победу одержал Александр Шитый".

"Победу одержал Александр Пилипчук".