Хто цього року претендує на "Золотий глобус"? За скільки піде з молотка одна з найвідоміших суконь принцеси Діани? І як двоє дослідників пішки підкорили Північний полюс? Про це і не тільки - в нашому огляді.

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Різдво вже на порозі. Святий Миколай у супроводі нечисті завітав на гостину до жителів Злінського краю в Чехії. Таке дійство - давня місцева традиція. З півсотні людей у страхітливих костюмах і масках ходять від дверей до дверей, шукаючи тих, хто погано поводився. А Миколай роздає солодощі чемним дітям.

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Санти на лижах. В американському штаті Мен люди в різдвяних костюмах заполонили місцевий гірськолижний курорт. Масовий благодійний спуск там влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися й зібрати кошти для нужденних прийшло майже дві з половиною сотні. Виручені гроші спрямують на потреби місцевої громади.

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Десять тисяч лампочок і понад два кілометри шовку. У Таллінні триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Персонажі казок Піднебесної ожили на Співочому полі естонської столиці. Усього встановили три десятки інсталяцій. Серед них: родина пандочок, динозаври й 40-метровий дракон. Освітлюватимуть Таллінн велетенськими ліхтарями до 12 січня.

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А от більшість німців цьогоріч відмовляться від святкової ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят заради клімату, - це результати нещодавнього опитування. У такий спосіб хочуть заощадити на електроенергії й не використовувати вироби із пластику. А от щодо святкової ілюмінації на ярмарках і вулицях німецьких міст, то кількість прихильників і противників однакова. 44 відсотки жителів - "за" і стільки ж "проти".

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Претендентів на премію "Золотий глобус" - оголосили у США. Найбільше номінацій - у стрічки "Шлюбна історія" режисера Ноя Баумбаха. Фільм може отримати нагороду за найкращі чоловічу та жіночу ролі та як найкраща драматична стрічка. У цій категорії також представлені фільми "Джокер" та "Ірландець". На звання найкращого міні-серіалу претендує, зокрема, й "Чорнобиль" Крейга Мейзіна. "Золотий глобус" вручатимуть 5 січня в Беверлі Гіллз.

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Сукня від принцеси. На аукціоні в Лондоні продадуть чи не найзнаменитіше вбрання Леді Ді - темно-синю оксамитову сукню з відкритими плечима. У ній Діана з'явилася на прийомі в Білому домі у 85-му році. І танцювала з актором Джоном Траволтою - принцеса була його палкою шанувальницею. Стартова ціна королівського вбрання - 460 тисяч доларів.

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Клишоногі пацієнти. Ведмедиця з двома дитинчатами влаштувалася на зимову сплячку в японській поліклініці. Замість барлога - згодився склад медичного обладнання. Будити тварин прибув наряд поліції. Ведмедям світили в очі ліхтариками, запускали петарди, стріляли з рушниць у повітря. Коли вони врешті прокинулися - ветеринари приспали тварин транквілізаторами й посадили в клітку. Незабаром клишоногих випустять у горах.

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Підкорювачі Арктики. Науковці Борге Усланд та Майк Горн успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За два з половиною місяці вони пішки здолали майже тисячу 800 кілометрів. Чоловіки тижнями йшли в цілковитій темряві, в умовах полярної ночі й за різких перепадів температури - від 40 морозу до двох тепла. Експедиція мала на меті зібрати дані про танення арктичної криги.

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Дорогу молодим. Уряд Фінляндії очолить 34-річна Санна Марін. Раніше вона працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Марін стане наймолодшим прем'єром у світі - нині це звання належить главі українського Кабміну. А уряд формуватиме разом з так званою "жіночою п'ятіркою". Так у Фінляндії називають новостворену коаліцію із п'яти партій, бо на чолі всіх політсил - жінки. Четверо з них - молодші 35 років.