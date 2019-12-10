Заворушення у конголезькому місті Гома: як наші бійці виконують місію ООН [ Редактировать ]
У конголезькому місті Гома на кордоні з Руандою не припиняються заворушення. Там несуть службу й українські миротворці. Про те, що зараз відбувається в африканській країні та як наші бійці виконують місію ООН, - розкаже Геннадій Вівденко.
Група наших військових із миротворчого контингету в захищеному автобусі. У місті вирують заворушення. За попередніми даними, випадково застрелена дитина. Місцеві мешканці пов'язують це з одним із місцевих чиновників.
Дорога закидана камінням. Зафіксовані численні спроби нападу на урядові установи та відділення ООН у цьому місті. Наш оонівський автобус починає супроводжувати посилена поліцейська охорона.
В українському таборі вже чатують досвідчені воїни на постах. Хлопці озброєні та в бронежилетах. Готові до будь-якої ситуації.
Зараз українська охорона у посиленому режимі. У місті Гома заворушеннятому чатують у повному бойовому обладнанні.
Надто великої небезпеки українські вояки поки що не відзначають.
"Всі основні безпорядки в центрі міста вони були направлені проти поліції. Сьогодні трохи покидали камнями по автобусу. Мусили їхати за ID-картами. Напади були", - говорить Мирослав, український миротворець.
"Червоний" рівень - тобто найвищий - не заявлений. Це означає, що наші солдати допоки ще дістають важке стрілецьке озброєння. А таке траплялося тут уже не раз.
"Пока що йде посилення. У звязку шо там у місті. Люди не довольні, небезпека. Для людей для техніки. Загроза є загроза завжди є", - говорить Олександр, український миротворець.
Місцевий бізнесмен Серж, він допомагає українській місії і навіть уже розмовляє на суржику, щойно з центру міста.
"Базари не работають. Я ішов подивився. Ситуасьон в Гома зараз жарко. Отут нормально. Отам дальше там п-ц, там полиция отам война", - говорить Серж, мешканець м. Гома.
В цей час українська група бойових вертольотів виконує чергову ротацію північніше від міста Гома. Це - епіцентр бойових дій із сепаратистами в місті Бені. Операція пройшла успішно в цьому найнебезпечнішому регіоні. Українська база захищена за периметром.
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