У конголезькому місті Гома на кордоні з Руандою не припиняються заворушення. Там несуть службу й українські миротворці. Про те, що зараз відбувається в африканській країні та як наші бійці виконують місію ООН, - розкаже Геннадій Вівденко.

Група наших військових із миротворчого контингету в захищеному автобусі. У місті вирують заворушення. За попередніми даними, випадково застрелена дитина. Місцеві мешканці пов'язують це з одним із місцевих чиновників.

Дорога закидана камінням. Зафіксовані численні спроби нападу на урядові установи та відділення ООН у цьому місті. Наш оонівський автобус починає супроводжувати посилена поліцейська охорона.

В українському таборі вже чатують досвідчені воїни на постах. Хлопці озброєні та в бронежилетах. Готові до будь-якої ситуації.

Зараз українська охорона у посиленому режимі. У місті Гома заворушеннятому чатують у повному бойовому обладнанні.

Надто великої небезпеки українські вояки поки що не відзначають.

"Всі основні безпорядки в центрі міста вони були направлені проти поліції. Сьогодні трохи покидали камнями по автобусу. Мусили їхати за ID-картами. Напади були", - говорить Мирослав, український миротворець.

"Червоний" рівень - тобто найвищий - не заявлений. Це означає, що наші солдати допоки ще дістають важке стрілецьке озброєння. А таке траплялося тут уже не раз.

"Пока що йде посилення. У звязку шо там у місті. Люди не довольні, небезпека. Для людей для техніки. Загроза є загроза завжди є", - говорить Олександр, український миротворець.

Місцевий бізнесмен Серж, він допомагає українській місії і навіть уже розмовляє на суржику, щойно з центру міста.

"Базари не работають. Я ішов подивився. Ситуасьон в Гома зараз жарко. Отут нормально. Отам дальше там п-ц, там полиция отам война", - говорить Серж, мешканець м. Гома.

В цей час українська група бойових вертольотів виконує чергову ротацію північніше від міста Гома. Це - епіцентр бойових дій із сепаратистами в місті Бені. Операція пройшла успішно в цьому найнебезпечнішому регіоні. Українська база захищена за периметром.