10 декабря журналисты опубликовали информацию о начале расследования в отношении судьи Конституционного Суда Украины и группы связанных лиц. Об этом сообщает телеканал "Наш".

По материалам статьи 2 сентября 2019 года глава ГО "ВО Автомайдан" Гриценко А.А. обратился в Государственное Бюро Расследований (ГБР) с сообщением о совершении Городовенко В.В., Беликовой И.В., Самардаком Г.В. и отдельными судьями Запорожской области криминальных правонарушений предусмотренных ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Криминального кодекса Украины.

В сообщении "ВО Автомайдан" указывается, что Городовенко В.В. (на данный момент судья Конституционного Суда Украины) вымогал взятку в размере $100 тысяч за назначение Ушатого И.Г. на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области.

Поскольку по факту получения данного сообщения ГБР не внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, глава ВО "Автомайдан" обратился в Шевченковский суд города Киева с жалобой на бездействие ГБР.

20 сентября 2019 года Шевченковский суд города Киева постановил удовлетворить жалобу ВО "Автомайдан" и обязал ГБР начать расследование по факту указанных правонарушений.

Также были опубликованы копии обращения ВО "Автомайдан" в ГБР и постановления Шевченковского суда города Киева.