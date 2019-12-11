Апарат планують запустити до МКС в лютому 2020

Компанія SpaceХ готує перший пілотований політ свого космічного корабля Crew Dragon. Апарат планують запустити до Міжнародної космічної станції в лютому наступного року.

Цьому ще передуватимуть кілька випробувань, зокрема, перевірять систему аварійного припинення польоту, щоб капсула з екіпажем у разі неполадок безпечно уникнула аварії.

Першими пілотуватимуть Crew Dragon астронавти НАСА Боб Бенкен і Даґ Герлі. Опісля компанія доправлятиме екіпажі на МКС регулярно.