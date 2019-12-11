SpaceХ готує перший пілотований політ Crew Dragon [ Редактировать ]
Компанія SpaceХ готує перший пілотований політ свого космічного корабля Crew Dragon. Апарат планують запустити до Міжнародної космічної станції в лютому наступного року.
Цьому ще передуватимуть кілька випробувань, зокрема, перевірять систему аварійного припинення польоту, щоб капсула з екіпажем у разі неполадок безпечно уникнула аварії.
Першими пілотуватимуть Crew Dragon астронавти НАСА Боб Бенкен і Даґ Герлі. Опісля компанія доправлятиме екіпажі на МКС регулярно.
по теме
Илон Маск неожиданно предстал перед судом
Известный бизнесмен Илон Маск попал под суд
У Токіо презентували супутник-символ Олімпійських ігор
Навесні наступного року його доправлять до Міжнародної космічної станції, а звідти виведуть на орбіту. Довкола планети супутник обертатиметься протягом усього періоду змагань і надсилатиме на Землю фото та відео
Ученые обнаружили "невозможную" черную дыру
Черная дыра находится на расстоянии 13 800 световых лет от Земли, и весит в 68 раз больше Солнца. Это не максимальные показатели, но проблема в том, что сопоставимые объекты обычно находятся в центрах галактик
На Земле зафиксировали самый мощный в истории всплеск
Ученые обнаружили в космосе самый мощный в истории наблюдений гамма-всплеск
Канадці провели політ електричного комерційного літака
Невеликий гідроплан вміщує на облавку шістьох пасажирів. Першим за штурвал сів автор транспортної новинки