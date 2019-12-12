Google подбил итоги уходящего года. В компании рассказали о наиболее популярных запросах в поисковых системах.

Самые популярные поисковые запросы года (на языке оригинала)

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Персоны года

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Запросы, начинавшиеся со слов "Что такое ...?"

Томос

подагра

Формула Штайнмайера

Напишите

дебаты

сонный паралич

зона 51

Импичмент

NFC

мажоритарка

Запросы, начинались со слова "Почему ...?"

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский НЕ пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?

Запросы, начинались со слова "Как ...?"

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Фильмы года:

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвка. Новогодний беспредел

король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

Сериалы года

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. выпускной

жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя птичка

Молодежка 6 сезон

Раньше сообщалось о том, что Instagram-аккаунты массово взламывают.