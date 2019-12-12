Что чаще всего "гуглят" украинцы: удивительные результаты [ Редактировать ]
Google / Фото: "Википедия"
Google подбил итоги уходящего года. В компании рассказали о наиболее популярных запросах в поисковых системах.
Самые популярные поисковые запросы года (на языке оригинала)
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Персоны года
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Запросы, начинавшиеся со слов "Что такое ...?"
- Томос
- подагра
- Формула Штайнмайера
- Напишите
- дебаты
- сонный паралич
- зона 51
- Импичмент
- NFC
- мажоритарка
Запросы, начинались со слова "Почему ...?"
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский НЕ пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
Запросы, начинались со слова "Как ...?"
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Фильмы года:
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвка. Новогодний беспредел
- король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
Сериалы года
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. выпускной
- жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя птичка
- Молодежка 6 сезон
Раньше сообщалось о том, что Instagram-аккаунты массово взламывают.
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