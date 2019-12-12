В кенийском городе Онгата Ронгай лев сбежал из заповедника, убил мужчину и загрыз около 30 собак. Об этом сообщает местный новостной портал Kenyans.co.ke.

Известно, что 40-летний Роно Кипкируи Симион возвращался с работы домой и бесследно пропал. Спустя три дня возле Национального парка Найроби его начальник заметил льва, поедающего человеческие останки. Он попытался отпугнуть хищника от мертвеца, однако зверь отказывался уходить. На месте происшествия остались только голова и рука погибшего.

По данным кенийской газеты The Daily Nation, лев сбежал из заповедника Найроби. Служба охраны дикой природы Кении призвала местных жителей сохранять спокойствие и не выходить ночью на улицу, пока зверь не будет пойман. На данный момент группа специалистов, включая ветеринара, активно занимается поиском и отловом опасного хищника.

Раньше сообщалось о том, что в реке нашли разорванного на части мужчину. А также холодильник спас рыбаков от смерти.