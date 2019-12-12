Особливий статус Донбасу іще на один рік подовжила Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні.

Парламентарі просто змінили дату дії відповідного закону - до кінця 2020 року. Проти були тільки депутати від "Голосу".

У фракції "Слуга народу" вже зазначили, що цей документ припинить свою дію після ухвалення нового законопроекту, який почнуть розробляти після березневої зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, чинний закон, зокрема, передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу почне діяти лише після виведення всіх незаконних збройних формувань із території України.

"Цей законопроект, насправді, є суто технічним. Але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які знаходяться в Донецькій і Луганській області про те, що ми разом з ними", - заявив Олександр Качура, народний депутат, "Слуга Народу".

"Ті, хто вважає, що цей закон технічний, він нічого не вирішує, або не буде виконуватися, я наголошую: якщо ви вважаєте закони України технічними документами - нащо ви прийшли у Верховну Раду?! Якщо ви не збираєтесь виконувати, - нащо берете на себе ці зобов'язання? Ми голосуємо червоним. Це червоне світло тим, хто нам викручує руки", - наголосив Сергій Рахманін, народний депутат "Голос".