Американская аэрокосмическая компания по разработке легких ракет-носителей Firefly Aerospace украинца Макса Полякова стала "прорывом года" по версии популярного информагентства SpaceNews.

"Высоко ценим признание нашей настойчивости и труда ведущим информационным агентством отрасли", - комментирует Firefly новость на своей странице в Facebook и благодарит своих инвесторов - Noosphere Ventures.

Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace Макса Полякова сделала заказ заводу "Южмаш" на $15млн. Также с Firefly сотрудничают NASA и военно-воздушные силы США.

Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе входит в инвестиционный портфель венчурного фонда Noosphere Ventures, управляющим партнером которого является украинец Макс Поляков.