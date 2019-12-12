Firefly Макса Полякова - прорыв года в космической отрасли по версии ведущего американского издания [ Редактировать ]
Американская аэрокосмическая компания по разработке легких ракет-носителей Firefly Aerospace украинца Макса Полякова стала "прорывом года" по версии популярного информагентства SpaceNews.
"Высоко ценим признание нашей настойчивости и труда ведущим информационным агентством отрасли", - комментирует Firefly новость на своей странице в Facebook и благодарит своих инвесторов - Noosphere Ventures.
Ранее сообщалось, что компания Firefly Aerospace Макса Полякова сделала заказ заводу "Южмаш" на $15млн. Также с Firefly сотрудничают NASA и военно-воздушные силы США.
Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе входит в инвестиционный портфель венчурного фонда Noosphere Ventures, управляющим партнером которого является украинец Макс Поляков.
по теме
Чемпионат мира по гонкам беспилотников пройдет при поддержке инвестиционного фонда Макса Полякова
Чемпионат мира по гонкам беспилотников пройдет при поддержке инвестиционного фонда Макса Полякова
Назначен новый прокурор Полтавской области
Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области
В Украине продлили аналоговое вещание
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал продление использования в Украине аналогового сигнала
На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП, есть жертвы
В результате ДТП погиб мужчина
Какой фрукт самый ценный: ответ экспертов
Фрукты - неотъемлемая часть нашего рациона питания