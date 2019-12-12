В Украине продлили аналоговое вещание [ Редактировать ]
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал продление до 30 июня 2020 года использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что до этой даты будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Россией - на севере страны и в Херсонской области на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.
"Регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании до лета имели возможность перейти на вещание в цифровом стандарте", - указано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине вырастут тарифы на интернет.
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