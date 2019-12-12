В Фонде социального страхования постоянно не хватало денег из-за воровства и коррупции - эксперт [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла махинации с выдачей поддельных медицинских справок во Львовской области, из-за которых Фонд социального страхования потерял более 1 млн гривен.
Комментируя это событие на своей странице в социальной сети Facebook, политический эксперт Кирилл Сазонов отметил, что из-за воровства и коррупционных схем, Фонд соцстрахования уже многие годы теряет миллионы гривен и постоянно испытывает дефицит средств.
"Умников, выдававших липовые диагнозы, за которые назначают соцвыплаты, накрыла СБУ. Но сколько еще таких схем работает в Украине? Готов поспорить, что в каждой области найдутся "лавочки", предоставляющие подобные услуги", - считает эксперт.
Он также отметил, что при таком объеме коррупции и воровства, который существует в сфере соцвыплат, невозможно полностью обеспечить потребности действительно нуждающихся.
"Естественно, что обеспечить всех желающих с "липовыми профзаболеваниями" у Фонда соцстрахования просто не хватит средств, какой бюджет бы ему не выделили. Вот он и существует в перманентном дефиците. Новой власти необходимо принимать жесткие меры, чтобы остановить эту порочную практику", - подчеркнул Кирилл Сазонов.
Отметим, что ранее информационное агентство "Українські національні новини" сообщило, что во Львовской области СБУ раскрыла масштабную махинацию с соцвыплатами на профзаболевания. Группа чиновников, используя свое положение, наладили выдачу медицинских справок с поддельными диагнозами, по которым государство обязуется назначать пострадавшим социальные выплаты. В результате этой махинации Фонд соцстрахования потерял более 1 млн гривен.
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