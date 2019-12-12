Поліція оголосила підозру затриманим у справі Павла Шеремета [ Редактировать ]
Національна поліція затримала і оголошує підозру фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
"Нацполіція затримала і за згодою з ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної і наполегливої роботи справжніх фахівців та важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!", - дві години тому повідомив Арсен Аваков. При цьому, міністр не назвав імені затриманого.
За словами нардепа Володимира Ар'єва, підозру пред'являють музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій.
У Facebook Антоненко підтвердив, що підозру у вбивстві Шеремета пред'являють йому. Також він повідомив, що правоохоронці проведуть у нього обшук. За останньою інформацією, обшук саме зараз триває...
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.
Саме зараз відбудеться брифінг Авакова. В ньому також беруть участь Президент України Володимир Зеленський та генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Аваков заявив, що до вбивства Шеремету причетні "публічні" особи.
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