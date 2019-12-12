Гучні новини у справі про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримано п'ятьох підозрюваних. Це ветерани АТО й волонтер. Усі деталі обвинувачення сьогодні на прес-конференції у столиці розповіли керівники правоохоронних органів разом з Президентом України.

Тим часом, правоохоронці проводять обшуки у квартирі одного із затриманих - музиканта і спецпризначенця Андрія Антоненка.

На місці події нині перебуває і наш журналіст Руслан Смєщук. Руслане, скажи, чи спокійно зараз біля будинку?

Зараз ми знаходимось біля входу в подвір’я, де живе Андрій Антоненко. Вхід до подвір’я зараз перекритий поліцейськими зі зброєю в руках у повному спорядженні. Всередину вони не пускають. Як колеги кажуть, - сам Антоненко там всередині. І тут вже більше 5 годин тривають слідчі дії.

Що ж до ситуації, тут на місці присутні декілька десятків людей-активістів, які не вірять у те, що Андрій Антоненко причетний до вбивства Павла Шеремета. Вони прийшли його підтримати, але все досить спокійно. Також тут чергують дуже багато представників мас-медіа.

Що ж до особистості самого Андрія Антоненко, це досить відомий рок-виконавець, музикант на псевдо "Ріффмастер", лідер групи з також ж назвою. З початком війни на Сході він потрапив на фронт. Спочатку як музикант та волонтер він виступав на передовій для бійців, а вже пізніше він підписав контракт та вступив до лав сил спеціальних операцій та особисто приймав участь у бойових діях.

Також він автор відомої пісні "Тихо прийшов, тихо пішов" - її називають неофіційним, але дуже популярним гімном сил спеціальних операцій, тобто - армійських спецпризначенців.

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Кого ще затримано у справі Шеремета та які деталі цієї гучної справи сьогодні розказали правоохоронці? Більше - в сюжеті Даніїла Снісара.

"Вступили у змову з метою дестабілізації ситуації в Україні". Кілька годин тому МВС презентувало повний звіт розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. У доказовій базі правоохоронців - телефонні розмови фігурантів справи, експертні висновки, психологічні аналізи та інші аудіовізуальні матеріали.

"Саме ці матеріали і справи дають слідству підстави - підозрювати у причетності до злочину - кілька осіб. Це дуже важка справа, в якій слідство вивчило тисячу оперативних матеріалів, у тому числі відео та аудіо - було проведено більше 50 експертиз", - зазначив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб. Серед них ветеран АТО Андрій Антоненко, відомий також як Riffmaster. Чоловік служив за контрактом у Збройних Силах. Ще одна ймовірна співучасниця злочину Юлія Кузьменко - за фахом лікарка. Також займалася волонтерською діяльністю на Сході. Добровольці АТО Владислав та Інна Грищенки і медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар.

"Слідство отримало у сукупності обгрунтовані підстави на підозру певних осіб на причетність в організації та вбивства громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішньої соціально-політичної ситуації в країні", - наголосив Євген Коваль, заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції.

За даними слідства, підозрюваних осіб пов'язувала спільна диверсійна діяльність. Так, зокрема, експерти встановили, що механізм вибухового пристрою, яким підірвали автівку Шеремета, майже ідентичний тому, - який використали в Косові на Івано-Франківщіні у 2018 році під час невдалої спроби замаху на місцевого бізнесмена.

У той самий час у місті перебував і один із підозрюваних, Андрій Антоненко автівкою привіз подружжя Грищенків. Саме їх підозрюють у скоєнні замаху - їхнє ДНК тоді виявили на вибухівці.

У МВС наголосили: провели десятки експертиз наявних відеоматеріалів. Завдяки камерам спостереження у районі вулиці Богдана Хмельницького вдалося ідентифікувати, хто саме, найімовірніше, закладав вибухівку під авто журналіста. Правоохоронці підозрюють - особи з відео - Андрій Антоненко, його видав специфічний одяг із принтом і кульгання - за кілька днів до вбивства Шеремета Антоненку провели операцію на нозі. Жінка, яку також зафіксувала камера, - імовірно, Юлія Кузьменко.

Слідчі дії щодо вбивства Павла Шеремета тривають - відпрацьовують підверсії справи.

"Я впевнений, що зараз співпраця та правоохоронних органів, міцна співпраця яка є - вона нам обов'язково дасть висновки і обов'язково усі злочинці будуть за гратами", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

"Насправді, це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство і насправді - країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину", - заявив Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України.

Трагедія сталася вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет щойно рушив автівкою на роботу до студії. На вулиці Богдана Хмельницького пролунав вибух. В авто журналіст перебував один. За кілька хвилин, після прибуття медиків, у кареті "швидкої", чоловік помер.

За словами правоохоронців, вибух спричинив пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі автівки.

Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією. Через утиски влади в Білорусі, виїхав спершу до Росії. У 2012 почав працювати в Україні. Активно підтримував наших бійців та засуджував анексію Криму. Журналістові було 44 роки.