Європейська Рада продовжила санкції проти Росії [ Редактировать ]
Європейська Рада продовжила санкції проти Росії на наступні шість місяців. Про це за підсумками першого дня роботи саміту в Брюсселі заявив президент європейської Ради - Шарль Мішель.
Він зазначив, що Емануель Макрон та Ангела Меркель поінформували глав держав і урядів країн ЄС щодо результатів Нормандського саміту, який відбувся у Парижі, зокрема про необхідність зберігати санкції поки Мінські домовленості не буде виконано.
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