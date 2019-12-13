Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно порадовала фанатов нежным фото, шокировала поклонников. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.

"6 лет назад когда снимали Шанхай в рамках О&Р, не успели сфоткаться возле горящей разноцветными огнями "Жемчужины" (той знаменитой телебашни). И в этот раз я тоже не успела", - написала Никитюк.

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"Штаны сзади порвались", "Что приключилось со штанами", "Штаны порванные", - комментировали в сети.

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