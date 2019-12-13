Одну з головних екологічних проблем намагаються розв'язати на Одещині. Йдеться про озеро Сасик. Науковці зазначають - водойму треба з'єднати з Чорним морем. Далі слів справа не йде. Чи є шанс врятувати водойму - з'ясовували наші кореспонденти.

Раніше озеро Сасик було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасик почав заболочуватись, ідея провалилась. А питання озера - досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей.

"Значит, водой нельзя: купаться нельзя, пить нельзя, поливать нельзя, рыбу кушать нельзя, на берегу летом нельзя дышать!", - говорить Іван Колесниченко, житель села Лиман.

Ще десять років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасик із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму - прорити один чи кілька каналів, через які до Сасика надходитиме морська вода.

"Конечно же, нельзя просто прорыть один раз и она будет функционировать эта прорва, потому что ее замоет в первый же год. Это должно быть гидросооружение, которое даст возможность регулярно запускать воду в Сасык!", - наголосила Любов Савіних-Пальцева, представниця НДУ "Український науковий центр екології моря".

Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Сьогодні в селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили: після роздамбування у свій природний стан лиман повернеться за два-три роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт.

"Але головне - ми отримаємо морський лиман: зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто, можливі залучення і туризму, морського туризму, яхтингу", - зазначив Олег Рубель, співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок: розробити проект відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування.

"И в областные, и в государственный бюджеты закладываются средства для тех или иных видов работ уже с соответствующим проектом. Нет проекта - невозможно выделить деньги. По этому, однозначно нужно изготовить проект: проект раздамбовки, после этого уже можно будет приступать непосредственно к исполнению самого проекта, самой раздамбовки. Будут ли это шлюзы, будут ли это мосты, будут ли это прорвы - это уже должны сказать специалисты", - наголосив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету Міністрів з проханням затвердити програму роздамбування Сасика на державному рівні.