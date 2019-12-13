Харві Вайнштейн заплатить мільйони за мирову угоду [ Редактировать ]
Мирову угоду збирається укласти голівудський продюсер Харві Вайнштейн із жінками, які звинуватили його у сексуальних домоганнях. За даними New York Times, ідеться про 25 мільйонів доларів, які розділять між собою понад три десятки жінок, які подали проти Вайнштейна колективний позов.
Нагадаю, впродовж останніх двох років понад 70 актрис та колишніх співробітниць продюсерської компанії Weinstein Company звинуватили його у домоганнях та згвалтуваннях, які сталися на початку їхніх кар'єр.
Ці звинувачення стали основою для руху #metoo, який розпочала американська актриса Алісса Мілано і який поширився по інших країнах. Адвокати Вайнштейна поки що не підтверджують мирову угоду офіційно.
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