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Данная продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

Уже больше года украинцам доступна альтернатива привычному употреблению табака - инновационное устройство компании Бритиш Американ Тобакко. Тысячи курильщиков в разных городах успели оценить комфорт и преимущества использования glo™. Если вы давно хотели узнать, как работает устройство, где его можно купить или даже попробовать бесплатно, читайте ответы на самые часто задаваемые вопросы.

1. Что такое glo™?

Это устройство для нагревания табака, действие которого основано на технологии, которая дала возможность полностью устранить процесс горения, дым и пепел*. Устройство выполнено в форме эргономичного моноблока. Стильный футуристический дизайн предполагает управление всего одной кнопкой, оснащенной светодиодным индикатором. Устройство представлено в различных дизайнах и цветовых решениях, так что каждый сможет подобрать версию, соответствующую стилю жизни и предпочтениям.

2. Как работает glo™?

Если при обычном курении сигарета сгорает при температуре, достигающей 900 °С, то табачный стик в камере устройства не горит. Устройство всего лишь нагревает его до температуры около 240-245 °С. При этом сохраняется привычный ритуал, схожий с курением, только вместо дыма формируется аэрозоль, содержащий никотин и на 90–95% меньше токсинов, чем дым сигареты**.

3. Как правильно использовать glo™?

открыть затвор;

вставить табачный стик neo™*** выбранного вкуса;

нажать кнопку управления и удерживать 3 секунды - вибрация оповестит о старте процесса нагревания;

подождать 40 секунд до следующей вибрации и световой индикации - устройство готово к использованию.

За 20 секунд до окончания сессии glo™ завибрирует еще раз. Когда процесс завершен, табачный стик нужно выбросить, а затвор закрыть.

Полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать устройство glo серии 2.0 до 30 раз. Уход за glo™ не займет много времени: с помощью щеточки, которая входит в стартовый набор, очистить устройство можно за 1–2 минуты. Процедуру рекомендуется осуществлять через каждые 20 сессий использования.

4. Как заказать тест-драйв?

Достаточно заполнить короткую форму на сайте myglo.com.ua или связаться с консультантами по телефону. Заявку примет glo™-эксперт компании, который организует бесплатный тест-драйв на срок до 7 дней: согласует удобное время и место встречи для передачи устройства и расскажет все тонкости использования.

5. Цена вопроса: сколько стоит glo™?

Стоимость стартового набора, который включает все необходимое для начала употребления табака альтернативным способом, составляет 999 грн за glo series 2.0 либо 899 грн за версию glo series 2.0. mini. В комплект также входят 10 пачек табачных стиков neo™ понравившегося вкуса.

6. Где купить glo™?

Заказать устройство можно легко на официальном сайте. В Киеве, Львове, Одессе есть возможность посетить магазин glo™ studio, а в Харькове, Днепре и Запорожье открыты островки в торговых центрах. Кроме того, купить выбранную версию устройства и подходящие стики можно в розничных сетях продаж табачных изделий и специализированных отделах супермаркетов.

7. Бывают ли скидки и промокоды на glo™?

Бренд периодически проводит промоакции на покупку устройства. Чтобы оставаться в курсе и не упустить выгодное предложение, стоит подписаться на страницы glo™ в социальных сетях или следить за обновлениями на сайте.

* Нагревает табак без горения. В сравнении с обычной сигаретой во время курения. Это не обязательно означает, что этот продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

** Сравнение дыма от сжигаемого табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве glo™. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ВОЗ к уменьшению. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

***Табакосодежащие изделия не являются полностью безопасными и вызывают привыкание.