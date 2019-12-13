Адвокат подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь заявил, что она не была в Украине в момент трагедии. Об этом заявил ее адвокат во время избрания меры пресечения.

Соответствующие документы адвокат передал суду на рассмотрение.

Позже в сети появилась служебная характеристика подозреваемой.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремат, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.