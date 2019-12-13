Певец Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника, близкого к следствию.

Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зеленое, спрятанное в шкафу у Антоненко.

Фото: Украинская правда Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко - Сергей.

Фото: "Украинская правда" Источник отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета. В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизы. В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.