Подозреваемый по делу Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину - СМИ [ Редактировать ]
Певец Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника, близкого к следствию.
Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зеленое, спрятанное в шкафу у Антоненко.
Фото: Украинская правда
Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.
Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко - Сергей.
Фото: "Украинская правда"
Источник отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.
В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.
Мину изъяли и направили на экспертизы. В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.
Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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