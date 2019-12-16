Уровень безработицы в Украине резко вырос [ Редактировать ]
В Украине значительно увеличился уровень безработицы. Таких людей стало на 29,6 тысяч больше. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.
Известно, что данные приводятся в период с октября по ноябрь.
В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных.
В Госстате подчеркнули, что максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 гривен до 8408 гривен в месяц.
Раньше сообщалось о том, что в Украине вырастет помощь безработным.
по теме
В Украине вырастет помощь безработным
В Украине увеличат максимальное пособие безработным
Юрий Бойко: Власть обещала конец эпохи бедности, а устраивает распродажу госпредприятий и земли
Власть обещала конец эпохи бедности, а устраивает распродажу госпредприятий и земли
Похитили человека: в Киеве ввели план "Перехват"
Банда насильно затащила человека в авто и крылась с места происшествия
В Киеве пьяный мужчина избил патрульную
Сообщается, что мужчина напал на патрульную и сломал нагрудную камеру
Марина Порошенко отказалась возглавить Украинский культурный фонд
Супруга экс-президента Марина Порошенко покидает пост председателя Украинского культурного фонда