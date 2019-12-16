В Украине значительно увеличился уровень безработицы. Таких людей стало на 29,6 тысяч больше. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Известно, что данные приводятся в период с октября по ноябрь.

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В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных.



В Госстате подчеркнули, что максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 гривен до 8408 гривен в месяц.

Раньше сообщалось о том, что в Украине вырастет помощь безработным.