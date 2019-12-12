Во Львове представители общественных организаций выбили двери в помещении Шевченковской районной государственно администрации, в котором проходила сессия горсовета. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает "Варта1".



"Начало сессии во Львовском городском совете. Добровольцы пришли к мэру задать вопрос о том, что в СМИ, принадлежащих семье мэра Андрея Садового, назвали их "Галицкими титушками", - сообщил депутат.





Позже председатель общественной организации Объединение добровольцев Елена Живко объяснила случившееся:

Мы не позволим во Львове такое пренебрежительное отношение к ветеранам, добровольцев. Мы не удивляемся, когда наши фото висят с соответствующими подписями на сепаратистских ресурсах, но не позволим, чтобы люди, которые прошли войну, были попраны в родном городе, - заявила она.

"Неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество", - сообщили в мэрии.

Раньше сообщалось о том, что около 20 активистов с Гагаринского плато пикетировали Офис президента. А также Зеленский встретился с активистами Евромайдана.