Наприкінці року у Львові в спеціалізованому дитячому центрі не вистачає найнеобхіднішого для лікування онкохворих дітей. Медикам бракує катетерів, систем, фізрозичнів та медпрепаратів. Чому так сталося і як лікарі збираються надалі рятувати малюків - дізнавалась Христина Гашенко

Щороку в Західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали усе безоплатно. Від березня тут лікується десятирічний Остап Костів. У хлопця гостра лейкемія. За цей час Остап переніс шість блоків високодозної хіміотерапії.

"Всі препарати, підшивний катетер, наприклад досить дорогий і хімія, десь разово купити ми ще можемо собі дозволити, а от постійно ті всі препарати купити то дорого. За такий курс лікування як ми високій групі ризику знаходимось то я думаю що затягнулося б до 100 тисяч грн", - говорить Галина Костів, мама Остапа.

Однак найнеобхідніші матеріали в медцентрі закінчуються. Медикам бракує майже три тисячі флаконів фізрозчину, 500 систем та вшивних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні.

"Минулий, позаминулий рік ми були найбільше зосередженні на зборі коштів наприклад на дороге сучасне обладнання, ми купували обладнання в операційні, в реанімації, в лабораторії, могли ставити більш глобальні цілі. Зараз, на жаль не можна капати ліків дитині якщо немає банально системи для переливання", - говорить Марина Анісімова, керівник проєктів та програм благодійного фонду.

Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. Лише за останній тиждень тут - п'ятеро нових пацієнтів.

"Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок але за 2019 ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 2017-2018 року", - говорить Андрій Синюта, директор Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру в Львові.

Надія на волонтерів та на лікарні, де такі витратні матеріали ще є. Системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме прогнозувати не беруться.

"Препарати у нас дуже складна система закупівель. Загалом якщо говорити про обласні кошти то будуть оголошені торги в перші дні 20 року. Зараз вони живуть на перехідних запасах, тому важливо мати не тільки до кінця 31 грудня алей на січень місяць цей перехідний залишок", - говорить Ірина Микичак, директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадмінстрації.

Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів. А щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш.