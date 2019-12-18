У Китаї визволили 13 гірників, які перебували під землею майже три доби [ Редактировать ]
У Китаї визволили 13 гірників, які перебували під землею майже три доби. Аварія на шахті сталася в суботу - через раптовий водовилив, тоді загинули 5 гірників, понад три сотні вдалося врятувати.
Аби витягти решту заблокованих до пошуку залучили понад двісті рятувальників. Вважають, що інцидент стався через порушення правил безпеки. Раніше за подібний інцидент на цій шахті за ґрати відправили двох керівників.
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