Рада ЄС продовжила санкції проти Росії [ Редактировать ]
Продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку офіційно схвалила Рада ЄС, - про це повідомили у прес-службі відомства. Обмеження спрямовані на окремі галузі економіки РФ - фінансовий, енергетичний та оборонні сектори.
Продовжити санкції вирішили на засіданні Європейської ради ще тиждень тому. Аргументом було те, що Москва не виконує Мінських домовленостей. Нині рішення ще мають опублікувати в "Офіційному віснику" ЄС. Після цього воно набуде чинності.
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