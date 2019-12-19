Продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку офіційно схвалила Рада ЄС, - про це повідомили у прес-службі відомства. Обмеження спрямовані на окремі галузі економіки РФ - фінансовий, енергетичний та оборонні сектори.

Продовжити санкції вирішили на засіданні Європейської ради ще тиждень тому. Аргументом було те, що Москва не виконує Мінських домовленостей. Нині рішення ще мають опублікувати в "Офіційному віснику" ЄС. Після цього воно набуде чинності.