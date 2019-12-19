"Мисливці" за північним сяйвом приїздять сюди з усього світу

На Півночі планети насолоджуються небесною ілюмінацією від самої природи. Північне сяйво освітило небо в Лапландії. Приголомшливе видовище зафільмували поблизу фінського гірськолижного курорту Юлляс. Милуватися смарагдовими переливами можна було впродовж 9 годин.

Так звана "аврора бореаліс" виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру з космосу потрапляють у магнітне поле Землі й стикаються з молекулами атмосферних газів.

Лапландія - одне з найкращих місць на планеті, де можна спостерігати це явище. "Мисливці" за північним сяйвом приїздять сюди з усього світу.