Північне сяйво освітило небо в Лапландії (відео) [ Редактировать ]
На Півночі планети насолоджуються небесною ілюмінацією від самої природи. Північне сяйво освітило небо в Лапландії. Приголомшливе видовище зафільмували поблизу фінського гірськолижного курорту Юлляс. Милуватися смарагдовими переливами можна було впродовж 9 годин.
Так звана "аврора бореаліс" виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру з космосу потрапляють у магнітне поле Землі й стикаються з молекулами атмосферних газів.
Лапландія - одне з найкращих місць на планеті, де можна спостерігати це явище. "Мисливці" за північним сяйвом приїздять сюди з усього світу.
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