Украинская гривна с начала года укрепилась к доллару на 19%, что является наилучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает Bloomberg.

Укрепление гривны превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Сообщается, что это происходит из-за инвестиций иностранцев в государственные облигации.

При этом по данным Национального банка, официальный курс гривны с начала года (на начало декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар.

Раньше сообщалось о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету. А также каким будет курс доллара в 2020 году.