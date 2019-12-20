Укрепление мировых валют: гривна стала лучшей [ Редактировать ]
Украинская гривна с начала года укрепилась к доллару на 19%, что является наилучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает Bloomberg.
Укрепление гривны превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.
Сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Сообщается, что это происходит из-за инвестиций иностранцев в государственные облигации.
При этом по данным Национального банка, официальный курс гривны с начала года (на начало декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар.
Раньше сообщалось о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету. А также каким будет курс доллара в 2020 году.
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