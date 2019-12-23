Зустріти новорічні свята й не вскочити в халепу. За статистикою, саме в цей період року стається найбільше травм і пожеж. Тож яких елементарних правил слід дотримуватись - розкаже Сергій Бордюжа.

Яскраві феєрверки дарують нам позитивні емоції, але часом вони можуть спричинити справжнє лихо, - кажуть рятувальники.

"Вони можуть залетіти як і в вікно, як і на дерево. Так ще - на чердачні конструкції якихось приміщень. Також може поцілити і в людину".

"У минулому році у нас було два травмованих від використання піротехнічних виробів - це опіки рук, обличчя, іноді бувають і гірші наслідки. Це і відірвані фаланги пальців", - зазначила Юлія Баришева, помічниця начальника ДСНС України в Запорізькій області.

Аби такого не трапилось, піротехніки радять не лише дотримуватись техніки безпеки при запускові салютів, а й уникати фальсифікату - не купувати феєрверки на стихійних ринках, та уважно дивитись на терміни їхньої придатності.

"Оце придбав на ринку. І гадаю, що рятувальники мені зможуть відповісти - чи можна це використовувати чи ні. - Ну-у-у, а ну дідусю, давайте, я вам надам методичні рекомендації", - театралізований передноворічний інструктаж запорізькі рятувальники проводять щороку. Кілька хвилин - і фахівці виносять свій вердикт:

"Ми не знаємо, як може відреагувати даний виріб. Він може взагалі не спрацювати. А може спрацювати і буде вибух направлений, потік вибуху буде направлений не від людини, а в сторону людини, тим же самим він може надати зовнішні пошкодження, травмувати людину", - наголосив Сергій Мельник, головний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Наглядно демонструють рятувальники і як може запалати новорічна ялинка, якщо біля неї бавитись з вогнем. Наприклад, влаштувати файер-шоу. Згорає така красуня менше, ніж за хвилину. Тому, про всяк випадок, радять тримати під рукою вогнегасник.

Ялинку радять не ставити біля електричних обігрівачів та закликають бути обережними з гірляндами. Якщо ж біда усе ж таки трапилась, головне - не панікувати!

"У першу чергу - відключити від електромережі. А потім цупкою щільною тканиною накинути на осередок пожежі, щоб загасити дану пожежу", - наголосив Сергій Мельник, головний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

А ще - терміново набрати 101. Рятувальники запевняють: під час новорічних свят працюватимуть в посиленому режимі.