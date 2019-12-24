Андриано Челентано впервые за почти 80 лет выпустил хит [ Редактировать ]
Челентано / Фото: соцсети
В 79 лет Адриано Челентано представил хит "A Un Passo Da Te", от которого хочется плясать и танцевать, заряжаясь энергетикой великого Маэстро.
На фильмах и музыке великолепного актера, певца, композитора и общественного деятеля выросли целые поколения, и не смотря на это Челентано не прекращает удивлять мир.
Раньше сообщалось о том, что младшая дочь Челентано призналась в нетрадиционной ориентации.
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