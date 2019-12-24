Продовжити арешт і залишити під вартою до 8-го січня. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів апеляційного суду Києва у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника. Ці представники Феміди розглядали апеляцію військового медика-волонтера і дитячого хірурга-кардіолога Юлії Кузьменко. Вона - одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Під час засідання адвокат Кузьменко - Владислав Добош - повідомив, що 19 і 20 липня 2016 року його підзахисна перебувала вдома з сином. Це алібі підтвердив і її колишній чоловік.

Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля. Тож адвокат просив застосувати до Кузьменко запобіжний захід у вигляді особистої поруки. За словами Добоша, його підзахисну готові взяти на поруки 37 людей. Прокурори натомість заявили, що не вважають алібі Кузьменко достатньо обґрутованим. І просили колегію суддів залишити запобіжний захід, - у вигляді тримання під вартою, - без змін.

Напередодні судді залишили без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненка, він перебуватиме у СІЗО до 8 лютого. За твердженням прокурорів, Антоненко нібито зберігав у себе вдома беззаперечні докази своєї причетності до злочину - залишки вибухівки, ідентичної до тієї, якою підірвали машину журналіста. Антоненко назвав цю версію вигаданою і пояснив: знайдена в нього міна була вихолощена, тобто без вибухових речовин, і придатна лише для фільмування.