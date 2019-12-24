КАZKA шокировала откровенным поступком (видео) [ Редактировать ]
Казка / Фото: соцсети
Знаменитая украинская группа КАZKA шокировала сеть новым клипом. Там солистка группы в откровенном образе в окружении мужчин позирует на камеру и поет.
Один из подтанцовки засунул два пальца в рот солистке Александре.
Пользователи сети удивились даному решению режиссера Алана Бадоева: "Ваау, это мой любимый клип теперь", "Смело", "Александра - бомба".
Раньше сообщалось о том, что группа KAZKA выпустила новую песню. А также солистка KAZKA обескуражила фото в бикини.
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