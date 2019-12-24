Судові слухання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета тривають. Сьогодні розглядали скаргу однієї з підозрюваних Юлії Кузьменко на запобіжний захід. Яке рішення ухвалили - знає Юлія Жешко.

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета оскаржує свій арешт. Справу колишнього дитячого хірурга Юлії Кузьменко розглядає Апеляційний суд столиці. Її та Андрія Антоненка звинувачують у закладенні вибухівки під автомобіль загиблого журналіста.

Поведінка Кузьменко може свічити про те, що вона схильна до вчинення злочину. Кузьменко з Антоненко знайомі, задовго знайомі до вчинення злочину. І це підтверджується їхніми довгими телефонними дзвінками до цього і після цього.

Але адвокати наголошують, що доказів прокурорів недостатньо. Та й узагалі підозрювані на період вбивства одне одного не знали.

Мотив - маячня. Я показав, що опис групи пошукової і так далі - маячня. Яка спростовується дуже легко, бо ці люди не знали одне одного на той період.

"Я прошу изменить мне меру пресечения. Дется мне из страны некуда, границу я не пересеку. Потому что я сейчас подследственна. И как это называется", - говорить Юлія Кузьменко, підозрювана.

На захист Кузьменко виступили декілька свідків. Серед них чоловік підсудної Дмитро. Він запевнив, що на період вбивства Шеремета, Юлія мала проблеми зі здоров'ям. Тому, мовляв, не могла вчинити такий злочин. Також на захист Кузьменко став колега - один з хірургів клініки "Феофанія".

Юля Кузьменко в силу свого характеру завжди на зразку. Завжди в центрі подій, які відбуваються в нашому відділенні хірургії. І завжди допомагає хворим і лікарям.

Були в залі суду й поручителі - лікарі, волонтери, радник чинного міністра оборони та декілька депутатів "Європейської солідарності". Перепалки відбувались не лише в залі суду, а і за його межами. За дверима стояли близько сотні прихильників Кузьменко і представники радикальних організацій. Просто під час слухання відбулась штовханина, під час якої постраждала журналістка одного з видань, ще одній - погрожували. Рішення суд оголосив близько шостої вечора.

"Ухвалу суду залишити без змін".

Клопотання прокурорів задовольнили і продовжили арешт Юлії Кузьменко до 8 січня. Під крики "ганьба" всі учасники засідання покинули будівлю.