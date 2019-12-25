В Іспанії Санта завітав до мешканців зоопарку [ Редактировать ]
Санта Клаус завітав до мешканців зоопарку в іспанській Валенсії. Навідався до слонів, леопардів, шимпанзе, горил і сурикатів. Усім роздав різдвяні гостинці. Мавпочкам, наприклад, дісталися м'ячі, м'які Іграшки та цукерки, слонам - улюблені фрукти. Судячи з реакції тварин - дарУнки їм неабИяк сподобалися.
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