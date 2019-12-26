Збройний напад у столиці. Неподалік від ринку "Виноградар" група молодиків обстріляла пункт обміну валют. За інформацією столичної поліції, злочинці під'їхали до "обмінника" на автомобілі та почали стріляти гумовими кулями.

Жінка, яка проходила повз, отримала поранення голови. Наразі вона під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує. Нападників розшукує поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".