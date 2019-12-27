Шпинат - это не только один из самых полезных и популярных для здоровья зеленых листовых овощей, но и самых вкусных. Полезные свойства объясняются тем, что он богат минералами, витаминами и фитонутриентами. О том, почему нужно добавить шпинат в свой рацион рассказали медики.

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Одним из преимуществ употребления является улучшение работы желудочно-кишечного тракта за счет содержания в нем клетчатки. Благодаря содержанию в шпинате кальция, магния и калия, происходит нормализация кровяного давления, что следует учесть людям с гипертонией.

Среди других полезных свойств шпината: поддержание здоровья глаз и предотвращение ухудшения зрения, связанного с повреждением сетчатки вследствие старения, уменьшение процентного содержания жиров и холестерина в крови, что прямым образом сказывается на параметрах фигуры. Плюс ко всему листовой овощ помогает быстрому заживлению ран.

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