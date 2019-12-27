НАБУ та СБУ проводять обшуки в адміністрації морських портів [ Редактировать ]
Обшуки в адміністрації морських портів проводять НАБУ та СБУ. Про це повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.
Там припускають, що посадовці АМПУ могли незаконно надати переваги іноземній компанії, коли проводили закупівлі будівельних матеріалів для об'єктів морської інфраструктури.
Детективи і силовики обшукують також домівки працівників держкомпанії в столиці, Одесі та Одеській області.
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