Обшуки в адміністрації морських портів проводять НАБУ та СБУ. Про це повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.

Там припускають, що посадовці АМПУ могли незаконно надати переваги іноземній компанії, коли проводили закупівлі будівельних матеріалів для об'єктів морської інфраструктури.

Детективи і силовики обшукують також домівки працівників держкомпанії в столиці, Одесі та Одеській області.