Інна Грищенко залишиться під вартою до кінця лютого. Її підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена з Івано-франківщини Михайла Чекурака. Таке рішення виніс сьогодні Печерський суд столиці.

Це не єдине кримінальне провадження повязане з сім'єю Грищенко. Інна та її чоловік також проходять у справі про убивство Павла Шеремета. Жінка - ветеран війни на Донбасі, служила під позивним "Пума".