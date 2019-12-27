Вбивство Шеремета: Інна Грищенко залишиться під вартою [ Редактировать ]
Інна Грищенко залишиться під вартою до кінця лютого. Її підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена з Івано-франківщини Михайла Чекурака. Таке рішення виніс сьогодні Печерський суд столиці.
Це не єдине кримінальне провадження повязане з сім'єю Грищенко. Інна та її чоловік також проходять у справі про убивство Павла Шеремета. Жінка - ветеран війни на Донбасі, служила під позивним "Пума".
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