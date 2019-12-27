Почему нельзя пить много воды [ Редактировать ]
Вода - необходима для полноценной работы организма. Однако, чрезмерное употребление может навредить здоровью. Так, медики предупредили, какую опасность для организма человека может представлять вода в больших количествах.
По словам экспертов, в среднем человеку достаточно в день выпивать порядка 2,5 литра воды. Примерно литр в организм поступает из различных продуктов питания, остальное количество может приходиться на жидкости, включая супы, чай, а также молоко и т.д.
Для утоления жажды роль может играть не только объем выпитого, но и то, что именно использовалось для этих целей. К примеру, кисловатые напитки могут содействовать более активному слюноотделению, поэтому после них пить хочется меньше.
Как правило, в состав "свободной" жидкости входят поглощаемые в течение дня кофе, чай, какао и т.д. Таковая не содержится в твердой пище, а в течение дня ее нужно выпивать в объемах на уровне 1,5-2 литров. При этом злоупотреблять жидкостью нельзя, иначе это может негативно отразиться на состоянии организма.
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