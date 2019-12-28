16 років оренди - і жодної сплаченої копійки. Чорноморська ОТГ на Миколаївщині недоотримує сотні тисяч гривень від приватного орендаря місцевого ставка.

Селяни вже кілька років шукають справедливості. Та марно. Подробиці з'ясувала Марина Михайловська.

"Ось, ми бачимо ставок загальною площею 1000 га землі. Це - дамба, що перегороджує колишній Березанський лиман".

Це та сама проблемна водойма на території Чорноморської ОТГ, навколо якої ось уже кілька років не вщухає скандал.

"Тут купатися не можна, бо муляка. Раніше не можна було до дна дістати, а зараз в муляку залазиш, бо воно не проходить туди-сюди", - обурений Олександр Фікс, житель Рівного.

Ще у 80-х роках Березанський лиман перегородили дамбою. Жодних документів на її будівництво немає. Чи досліджували тоді вплив споруди на природу - наразі не відомо. Та наслідки будівництва турбують фахівців досі. Однак екологічними проблемами все не обмежується. Дамбу та штучний ставок майже 20 років орендує риболовне підприємство "Юг-Аквапром". І, як стверджують у Чорноморській ОТГ, орендар не виконує своїх обов'язків перед громадою.

"Земельна ділянка державної власності, вдумайтесь в площу, 1000 га орендується, жодної копійки до місцевого бюджету не надходить", - запевняє Андрій Дмитренко, Чорноморський сільський голова.

"Сплата орендної плати за користування водними ресурсами не звільняє від сплати за земельну ділянку під цими водними об'єктами. Ставки оренди земельної ділянки встановлені податковим кодексом України", - зазначила Анастасія Заболотько, юристка.

А от власники фірми переконані: умов договору не порушували. Однак, документи на камеру показати відмовилися.

"Для того, щоб платити - треба мати документацію. Ми жили в країні Україна, де не було документів, не було земельних актів, не було під державними спорудами нічого. Хто цим має займатися, щоб платили державі? Якщо немає на ту землю ніякої технічної документації, як можна заключить?", - стверджує Віталій Пацюк, співвласник ТОВ "Юг-Аквапром".

Після перевірки підприємства-орендаря Державна екологічна інспекція в Миколаївській області з'ясувала, що воно не має договору на спецводокористування. І це на 16 році роботи установи.

"После окончания проверки, мы передаем результаты проверки в юридический отдел. Юридический отдел формирует пакет документов, отправляет их на суд для рассмотрения о приостановке деятельности предприятия", - наголосив Микола Мацуєв, старший держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екоінспекції в Миколаївській області.

Чимало претензій до договору оренди та діяльності підприємства і в прокуратури. Там відкрили кілька кримінальних проваджень.

"Щоб розрахувати шкоду, необхідно мати нормативно-грошову оцінку земельної ділянки. Незважаючи на неодноразові звернення прокуратури області до Миколаївської ОДА з ініціюванням вказаного питання, наразі - воно не вирішене", - підкреслила Марія Савицька, заступник керівника міської прокуратури №1 у Миколаєві.

В обладміністрації відправляють в управління Держгеокадастру. Цим замкнутим колом у пошуках правди вже третій рік ходять і представники Чорноморської об'єднаної громади.

Село тим часом не отримує грошей від оренди ставка. Люди не мають вільного доступу до водойми. А від необдуманого втручання в природу потерпає лиман.