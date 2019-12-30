Сотрудники Национальной гвардии Украины записали кавер версию песни "Щедрик". Такое поздравление с новогодними праздниками появилось в YouTube на канале "Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ".

"В эти праздничные дни желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения. Пусть духовное тепло Большого христианского праздника - Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью. С Новым годом и с Рождеством Христовым!", - поздравили украинцев нацгвардейцы.

Ранее мы писали о том, что Кличко спел в TikTok.