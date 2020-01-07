Турнир WTA в Шэньчжэне: украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала [ Редактировать ]
В китайском Шэньчжэне, украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA International. Об этом сообщается Twitter турнира.
Сообщается, что украинка обыграла восьмую ракетку турнира китаянку Шуай Чжан со счетом 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продолжалась около полутора часов, украинка отыграла все 8 брейкпоинтов соперницы, в том числе 4 сетбола в первой партии.
Отметим, это первый четвертьфинал украинки на турнирах WTA с 2017 года. В четвертьфинале Бондаренко встретится с 66-я ракеткой мира Кристиной Плишковой.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает спортивную карьеру.
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