Украинский теннисист Александр Долгополов вернулся к тренировкам после операции на ноге. Об этом она написал на свое Instagram.

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"Ну, что, начнем заново. Всех с праздниками", - написал Долгополов.

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает спортивную карьеру.