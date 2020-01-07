Известный теннисист вернулся в спорт [ Редактировать ]
Украинский теннисист Александр Долгополов вернулся к тренировкам после операции на ноге. Об этом она написал на свое Instagram.
"Ну, что, начнем заново. Всех с праздниками", - написал Долгополов.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает спортивную карьеру.
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