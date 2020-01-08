У Європі та Америці висловили співчуття родичам загиблих у авіакатастрофі. Новина про розбитий літак стала головною у світових медіа. Як відреагував захід - розкаже Олена Абрамович.

У Єврокомісії, де щодня на брифінгу обговорюють найважливіші новини, сьогодні оголосили про авіакатастрофу українського літака в Ірані.

"Від імені президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн висловлюємо найглибші співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. Зараз справа за фахівцями з авіаційної безпеки, потрібно розслідувати причину катастрофи і з'ясувати причини цієї жахливої трагедію", - наголосила Дана Спінант, заступниця речника Єврокомісії.

Кадри решток розбитого українського літака в Ірані облетіли чи не усі світові медіа. Саме з цієї новини розпочали свої випуски сьогодні провідні західні телеканали.

"Жахливо сумні новини про рейс "МАУ" в Тегерані. Мої думки із сім'ями та друзями пасажирів та екіпажу", - написала Лариса Ґаладза, посол Канади в Україні.

Для канадців це одна з найгірших втрат через авіакатастрофу, заявила ведуча канадського телеканалу CBC News. Посол Канади в Україні однією з перших відреагувала на подію і висловила насамперед співчуття українцям. А після оприлюднення даних про загиблих, розділила горе і своїх співвітчизників.

"Сум перетворився на шок протягом ночі в Оттаві. Уряд та наші посольства за кордоном повністю задіяні. Мої думки з багатьма засмученими канадськими сім'ями", - наголосила Лариса Ґаладза, посол Канади в Україні.

Слова підтримки сім'ям загиблих і українському президенту, зокрема, надіслала до Києва генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Про це у соцмережах повідомив її речник.

"У листі до президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи висловлює свою солідарність з українським народом", - зазначає Даніель Хольтген, речник Ради Європи.

Посольство США в Україні:

"Ми глибоко засмучені трагічною звісткою про катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України". Наші думки - з жертвами та їх близькими"

Слова співчуття опублікували міністри закордонних справ Франції та Швеції, а також посольство США в Україні. Американські телевізійники водночас розпочали випуски з атак Ірану по американських авіабазах в Іраку, і вже потім перейшли до новин про авіакатастрофу:

"Невдовзі після цих ракетних атак в Ірані розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинули усі 167 осіб, що були на борту".

Журналісти наголошують: розслідування триває і водночас підкреслюють - потенційно ускладнює та додає непевності історії час авіакатастрофи. Бо це сталося протягом години після того, як Іран випустив ракети в напрямку сусіднього Іраку.