Другий день Різдва відзначають у столиці діти з окупованих територій. Їх спеціально запросили до Києва, щоб хоча б на кілька днів врятувати від війни та подарувати мирне свято. Що підготували для маленьких гостей та які враження залишила святкова подорож - розкаже Катерина Сривкова.

Сьогодні, у другий день Різдва, християни східного обряду славлять гідність богоматеринства. Тут, у столичному монастирі Голосіївська пустинь, свято Собору Пресвятої Богородиці відзначають разом із дітьми, чия домівка нині - під ворожими кулями.

"Когда спаситель пришёл на землю, то первые, кто поклонился спасителю - это были юноши, которые пасли стада. Пастухи. Они пришли первые и воздали божественное поклонение богомладенцу Христу, который лежал в яслях. И мы сегодня, в эти дни, имеем радость видеть у себя здесь, в Киеве, в этой обители, наших дорогих детей, братьев с Донбасса, которые приехали сюда для того, чтобы в эти дни мы побыли вместе, порадовались, посмотрели друг на друга, и чтоб мы вспомнили, что мы являемся творениями Божьими. И что Бог хочет, чтобы мы жили все вместе в радости, в мире, в согласии", - наголосив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, Предстоятель УПЦ.

Сюди запросили дітей із сіл та селищ, які нині розділені лінією фронту. Ця малеча звикла до вибухів та свисту куль. Вікторія каже: війна повністю змінила її життя та підірвала здоров'я. А батька змусила поїхати на заробітки, щоб прогодувати сім'ю. Тож провести різдвяні свята у тиші та мирі - має за щастя.

"Я начала очень сильно заикаться. Многие поуезжали, получается, и мало осталось людей. Очень много людей поумирало. Мы были вчера в храме, там было очень красиво, были в пещере, очень классно было. И еще сегодня мне понравилось, мы гуляли, ездили по Киеву", - розповідає Вікторія, жителька Донецької області.

Дітей прийняла до себе обитель "Голосіївська пустинь", тож про малечу добре подбали.

"Мы попытались в наших монастырях, и здесь, в "Голосиевской пустыни", создать этот уют, чтобы хоть немножко они отвыкли от вот этого страха перед войной. И создать уют - праздничный, радостный - который, они запомнят на всю свою жизнь", - зазначив Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керівник справами УПЦ.

Ідея влаштувати таке свято народилася перед новим роком, ділиться Олег Карамазов. Тож організувати подорож вдалося лише за кілька днів. На цьому благодійники зупинятися не збираються і вже будують плани на майбутнє.

"Дети западной Украины из Киева, которые общались с детьми, которые приехали с Донбасса, уже поедут в самое ближайшее время, я надеюсь, в мирный Донбасс. Это будет, наверное, какая-то культурологическая акция, может быть, приедут артисты, может быть, приедут спортсмены. Обязательно с нами приедут дети. Для меня важно, конечно, что в этом - всем ядром-стержнем является Христос и его церковь", - підкреслив Олег Карамазов, рок-музикант, організатор заходів для дітей із окупованих територій.

Цього вечора на маленьких гостей ще чекає бал. А вже завтра вони повернуться додому - на лінію фронту - з мріями про мирне небо.